Gravel World Series - Van Aert domine la concurrence à Houffalize pour sa première course de gravel

Van Aert a pris une courte période de repos après les Mondiaux de Glasgow. A Houffalize, sur un parcours de 110 kilomètres, il a disputé sa première course de gravel. Il n'a cependant pas choisi une tactique attentiste sur le difficile parcours ardennais: très vite dans la course, il s'est isolé en tête. Van Aert s'est finalement imposé avec 9 minutes d'avance sur son partenaire d'entraînement et coureur de cyclocross Daan Soete. L'ancien professionnel allemand Paul Voss a pris la troisième place. L'ancien coureur de mountainbike Kevin Panhuyzen a pris la septième place et l'ancienc cycliste Jan Bakelants a complété le top-10. La Néerlandaise Pauliena Rooijakkers (Canyon Sram) s'est imposée chez les dames.

"J'ai vraiment apprécié cette course", a commenté Van Aert. "Et je suis heureux d'avoir pu m'imposer. Cela me donne de la confiance." Avec sa victoire, Van Aert est également officiellement qualifié pour les Mondiaux de gravel, qui se tiendront le 8 octobre en Vénétie, en Italie. Van Aert reprendra les épreuves sur route la semaine prochaine. Il participera au Tour de Grande-Bretagne du 3 au 10 septembre.