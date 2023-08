La City Parade de Mons reportée sine die

La ville précise que la totalité des préventes de la Closing Party et de l'After party prévues lors de cet événement seront remboursées par l'organisateur.

Après une dernière édition en 2017 sur le plateau du Heysel à Bruxelles, la City Parade devait faire son grand retour le week-end prochain dans la cité du Doudou sous le slogan "Together as one".

En 2007 déjà, la City Parade avait fait escale à Mons. Elle avait rassemblé dix-huit chars et plus de 100.000 participants.