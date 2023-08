Les Belges à l'étranger - Arsenal et Trossard partagent, Everton et Onana toujours lanterne rouge

Les Cottagers n'auront pas mis longtemps à trouver le chemin des filets puisque l'ancien de Manchester United, Andreas Pereira, trompait Aaron Ramsdale moins d'une minute après le coup d'envoi de la rencontre (1e). En seconde période, Arsenal a néanmoins inversé la tendance en trois minutes avec un penalty signé Saka (70e) pour l'égalisation et un but de Nketiah (73e) pour prendre les commandes.

Réduit à dix à la 83e suite à l'exclusion de Bassey, Fulham parvenait néanmoins à surprendre les locaux avec un but de Palhinha (87e).

Titulaire pour cette rencontre à domicile, Leandro Trossard n'aura cependant pas réussi à faire la différence et a été remplacé à la mi-temps.

De son côté, Everton recevait Wolverhampton et s'est incliné à domicile (0-1). Un résultat qui laisse les Toffees, toujours à la recherche d'une victoire, à la 20e et dernière place du classement.

Après une première mi-temps vierge au niveau du marquoir, la prise de commandes de la rencontre par les Wolves aurait pu venir des pieds de l'ancien attaquant du Sporting d'Anderlecht, Fabio Silva mais son but était annulé pour hors-jeu (57e). Everton a vécu la même désillusion vingt minutes plus tard avec un but d'Abdoulaye Doucouré annulé par le VAR (78e). La libération côté Wolves est finalement venu de Sasa Kalajdzic à quelques minutes du terme (87e).

Amadou Onana était titulaire pour ce match et a disputé l'intégralité de la rencontre pour les Toffees.