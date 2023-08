LPGA Tour - Megan Khang prend la tête du CPKC Championship

Khang a réussi un sans-faute et inscrit six birdies sur sa carte pour prendre la tête avec 137 coups, un de moins que la Suédoise Linn Grant. La Sud-Coréenne Ko Jing-young, lauréate du tournoi en 2019, et la Japonaise Yuka Saso suivent à deux coups.

Manon De Roey, qui avait terminé le premier tour en 82 coups, a rallié le club-house en 78 coups, 6 au-dessus du par, après deux birdies, quatre bogeys et deux double bogeys. Elle est éliminée avec une 148e place au classement.