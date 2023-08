Mondiaux d'athlétisme - Fin de séries des Tornados, les Cheetahs finalistes, Ben Broeders 7e du saut à la perche

Les Belgian Tornados, Dylan Borlée, Robin Vanderbemden, Julien Watrin et Alexander Doom ne sont pas parvenus à assurer samedi soir leur place en finale du relais 4x400m des championnats du monde d'athlétisme de Budapest. Ils ont terminé 5e de la seconde série, battus par trois équipes européennes dans leur course (France, Italie et Pays-Bas) et ont manqué leur repêchage au temps pour 10/100 de seconde au bénéfice des Néerlandais (3:00.33 contre 3:00.23). Ils terminent neuvièmes. Les Tornados avaient disputé les 7 précédentes finales des championnats du monde, un record qu'ils partagaient avec les Etats-Unis.