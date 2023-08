Mondiaux d'athlétisme - Les Belgian Cheetahs en finale du 4x400 m féminin

Les trois premiers de chaque série et les deux meilleurs chronos des deux séries sont qualifiées pour la finale de dimanche soir (21h50). Les finalistes décrochent en outre un ticket pour les World Relays qui se tiendront les 4 et 5 mai 2024 à Nassau, aux Bahamas, et qui sont qualificatifs pour les JO de Paris.

Les Belges, qui étaient privés de Cynthia Bolingo, blessée, ont signé le 4e temps des séries. Les plus rapides ont été les Jamaïcaines, qui ont remporté la 1e série en 3:22.74.

Les Cheetahs avaient terminé 5e aux Mondiaux de Doha en 2019 et 6e à ceux de Eugene l'an dernier, à chaque fois sans Bolingo, blessée.