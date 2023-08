Mondiaux d'athlétisme - Pas de 8e finale des Tornados aux Mondiaux, éliminés pour 10/100: "Ca joue à des détails"

"Ca se joue sur des détails au final", estimé Dylan Borlée. "On n'a pas l'habitude de courir dans le paquet, on était dépendant de la course des autres. On n'a pas pu jouer sur nos atouts", a estimé Robin Vanderbemden qui a oscillé entre les 6e et 5e places et crédité d'un 44.48 avant de donner le dernier témoin à Doom en 6e position. Auparavant, Julien Watrin avait lancé la course et bouclé son parcours en 45.92 (7e chrono ex-aequo) "j'aurais aimé mieux finir", a reconnu le recordman de Belgique du 400m haies.

Dylan Borlée, 2e relayeur, dans le paquet en 6e position au moment du rabattement a eu "une course compliquée, décousue. C'était difficile de faire sa course". Son "split" a été chronométré en 45.02. Alexander Doom s'est élancé en 6e position. Rapidement 5e, "au 200m, ile meilleur performeur belge de la saison a expliqué: "après 200m, il y a un tassement avec les trois équipes juste devant. J'ai bien perdu un demi-mètre. Et au final, j'arrive un demi-mètre trop court (44.91)."

Les Tornados pouvaient encore espérer entrer en finale, en plus des trois premiers des courses, les deux meilleurs chronos étaient repêchés. Ils n'ont réussi que le 9e temps absolu, à 10/100e des Pays-Bas, 4e dans leur série en 3:00.23. Ce sont nos voisins du nord qui arrachent le 8e billet de la finale. Le Botswana, 4e de la 1re série, est le premier repêché en 2:59.42, 4e chrono de l'ensemble des séries.