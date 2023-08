Ring est de Bruxelles: l'ensemble des bandes et des accès vers Bruxelles rouverts dès 16h

La Sofico et la SPW Mobilité et Infrastructures avaient initialement planifié deux week-ends de fermeture complète de la circulation en août pour réaliser ce chantier. Mais le premier week-end extrêmement pluvieux avait obligé les responsables à revoir leurs plans et à étaler les travaux sur les trois week-ends suivant. Puis vu le temps incertain annoncé pour ce dernier week-end du mois, la dernière phase du chantier avait été avancée à mardi en espérant tout boucler pour vendredi. Sauf que d'importantes pluies tombées jeudi avaient interrompu les opérations de marquage. Vendredi, seule une seule bande avait pu être rouverte en direction de Bruxelles, et trois bretelles restaient fermées.