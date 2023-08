Tour d'Espagne - Lorenzo Milesi premier maillot rouge: "Un sentiment incroyable"

Premier coureur à avoir franchi la ligne pour DSM-Firmenich, Milesi, 21 ans, reste ainsi sur son petit nuage en ce mois d'août après avoir remporté le chrono espoirs des championnats du monde devant Alec Segaert. "Je ne m'attendais évidemment pas à vivre un tel mois. C'est un sentiment incroyable. Gagner avec l'équipe est vraiment sympa et émouvant", a réagi Milesi au micro des organisateurs.

Parti en deuxième position, DSM-Firmenich a profité d'une pluie plus clémente pour s'imposer avec 55 centièmes de seconde d'avance sur Movistar et 6 secondes sur EF Education-EasyPost, 3e, Soudal Quick-Step, 4e, et Groupama-FDJ, 5e. "Nous avons pris des risques et nous avions un bon plan. Nous nous en sommes tenus à la puissance que l'équipe nous a demandé de suivre et cela a bien fonctionné. C'est ma première victoire dans le World Tour, je suis ravi", a conclu l'Italien.