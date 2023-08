Tour d'Espagne - Remco Evenepoel défend son titre face aux armadas Jumbo-Visma et UAE Emirates

Au mois de mai, les choses ne sont pas passées comme prévu en Italie pour Evenepoel qui avait dû abandonner au terme de la première semaine à cause d'un test positif au coronavirus. Vainqueur de son premier grand tour sur les routes ibériques l'année dernière, le Brabançon a donc décidé de défendre son titre sur La Vuelta où il devra affronter Jumbo-Visma et UAE Emirates qui ont sorti l'artillerie lourde pour le faire tomber de son trône.

Le Slovène Primoz Roglic, triple vainqueur de la Vuelta entre 2019 et 2021 et lauréat du Giro cette année, sera leader chez Jumbo-Visma et pourra compter sur le Danois Jonas Vingegaard, double tenant du titre du Tour de France, comme équipier de luxe, mais aussi sur l'Américain Sepp Kuss ou encore les Néerlandais Wilco Kelderman et Dylan van Baarle.

UAE Emirates, de son côté, s'alignera au départ avec l'Espagnol Juan Ayuso, 3e en 2022, accompagné de son compatriote Marc Soler et du Portugais Joao Almeida, 3e du dernier Giro.

Du côté des outsiders, l'Espagnol Enric Mas (Movistar), 2e en 2022 et de retour après son abandon au Tour de France, le Britannique Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), 2e du Giro, le Russe Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe), le Français Romain Bardet (dsm-firmenich) ou encore l'Espagnol Mikel Landa (Bahrain Victorious) seront candidats au podium. Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe) disputera lui son premier grand tour.

Le Tour d'Espagne débute samedi avec un contre-la-montre par équipes de 14,8 km dans les rues de Barcelone et se terminera le dimanche 17 septembre à Madrid.