Une soixantaine d'arrestations lors d'une opération d'envergure à la gare du Midi

L'opération, qui a débuté samedi vers 10h00 du matin, doit se poursuivre jusqu'en soirée.

Vendredi, la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), avait annoncé un plan d'action en trois axes pour améliorer la sécurité dans et aux abords de la gare du Midi, la plus grande du pays et porte d'entrée de nombreux voyageurs étrangers.

La ministre de l'Intérieur s'est d'ailleurs rendue sur place samedi où elle a rencontré plusieurs agents de police déployés.

"Pareille opération à un effet immédiat, mais nous ne pouvons pas le faire chaque jour", a commenté la ministre, soulignant l'effort "énorme" ainsi consenti.

"Après le signal de détresse lancé par la SNCB et la Région Bruxelles-Capitale, nous avons voulu mettre rapidement sur pied des actions visibles. Une solution durable est toutefois nécessaire pour résoudre les problèmes sur le long terme", a-t-elle ajouté, citant les problèmes de pauvreté, de logement, d'assuétude, de dégradations des infrastructures. "Ce sont des parties essentielles de la solution".