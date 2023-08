US Open - Greet Minnen se hisse dans le tableau final

Greet Minnen s'est hissée dans le tableau final de l'US Open, le 4e et dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, samedi à New York. La Campinoise, 98e mondiale et tête de série N.5 des qualifications, a battu l'Américaine Katrina Scott (WTA 320), 19 ans, bénéficiaire d'une invitation, en trois sets 6-3, 4-6, 6-2 et 2h17 de jeu sur le Court 11 de Flushing Meadows.