Australie: trois Marines américains tués dans l'accident de leur appareil

"Il y avait au total 23 personnes à bord. Trois sont morts et cinq blessés dans un état grave ont été immédiatement transportés vers l'hôpital royal de Darwin (grande ville la plus proche, sur la côte nord de l'Australie)", a déclaré ce responsable dans un communiqué. L'hôpital a été placé en état d'alerte pour faire face à un éventuel afflux de blessés.

Dans un premier temps, les autres blessés étaient pris en charge sur les lieux, a indiqué cette même source.

Les opérations de sauvetage ont été compliquées par le lieu de l'accident, l'île Melville, isolée et peu peuplée, située à environ 60 kilomètres au nord du continent australien.

"Les opérations de sauvetage se poursuivent", ont déclaré les autorités américaines, ajoutant qu'une enquête était en cours pour déterminer les causes de l'accident.

Le Premier ministre Anthony Albanese a qualifié l'incident de "tragique" et de "regrettable", exprimant ses "sincères condoléances" à l'armée américaine et promettant "toute l'aide possible" pour gérer les suites de l'accident.

Cet accident "nous rappelle la signification de l'engagement de nos forces armées et de celles de nos nations alliées", a-t-il ajouté.

L'Osprey, dont l'équipage était entièrement américain, participait à des manoeuvres conjointes américano-autraliennes.

Ces dernières années, la présence de l'armée américaine au nord de l'Australie s'est renforcée, les deux puissances cherchant à contrecarrer l'influence croissante de la Chine dans la région Asie Pacifique.

- Engin controversé -

Les appareils Osprey, issus d'une coopération américaine entre l'avionneur Boeing et le spécialiste des hélicoptères Bell, disposent de deux moteurs en bout d'ailes, qui pivotent pour passer en mode hélicoptère pour décoller, ou en mode avion pour voler plus rapidement.

Leur sécurité a été remise en question après plusieurs accidents mortels.

L'année dernière, quatre Marines américains ont été tués en Norvège lorsque leur V-22B Osprey s'est écrasé lors d'exercices d'entraînement de l'OTAN.

En 2017, un Osprey de l'armée américaine s'était abîmé en mer après avoir heurté l'arrière d'un navire dans le cadre d'un exercice militaire américano-australien, faisant trois morts.

En avril 2000, 19 Marines ont été tués lorsqu'un Osprey s'est écrasé lors d'un entraînement en Arizona.

Au début de l'année, l'armée américaine a temporairement cloué au sol tous les pilotes qui ne participaient pas à des missions critiques, les obligeant à suivre une formation complémentaire à la suite d'une série d'incidents liés à la sécurité.

Les exercices militaires en Australie ont déjà fait quatre morts australiens le mois dernier, quand un hélicoptère Tajan s'est abîmé en mer dans le cadre des manoeuvres "Talisman Sabre", qui réunissait 30.000 militaires australiens, américains et de plusieurs autres puissances de la région.

Il s'est écrasé près des îles Whitsunday alors qu'il participait à une opération nocturne.