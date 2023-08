Challenger Pro League - Les Francs Borains battent le RSCA Futures et signent leur première victoire à domicile

Les Francs Borains ont remporté 1-0 leur premier succès à domicile au détriment des RSCA Futures lors du match de clôture de la 3e journée de la Challenger Pro League. Le but de Matthew Healy (77e) a propulsé les Hennuyers à la 6e place avec six points comme Waregem (2e), Club NXT (3e), Patro Eisden (4e) et Jong Genk (5e). Les RSCA Futures sont 12e (3 points)