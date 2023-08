Coupe du monde de mountainbike - Jens Schuermans 38e du cross-country à Andorre, victoire de Mathias Flückiger, Pidcock 3e

Jens Schuermans s'est classé 38e à 7:28 du vainqueur.

Pierre de Froidmont, qui avait pris la 26e place du short-track (XCC) vendredi, a décidé de faire renoncer au cross-country.

"En rentrant des championnats du monde, je me suis vraiment senti au bout du rouleau mentalement et physiquement", a expliqué le Liégeois sur Instagram. "C'est un mélange de plein de petites choses, qui s'accumulent, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est une situation nouvelle et je dois faire avec, en apprendre le plus possible afin d'en être préservé dans le futur. J'ai décidé de faire l'impasse sur le XCO de dimanche afin de revenir en pleine forme aux Gets. La saison est encore longue, et j'ai envie de pouvoir la vivre jusqu'au bout".

Chez les dames, la victoire est revenue à l'Autrichienne Mona Mitterwallner. Elle a devancé sa compatriote Alexandra Keller et la Française Pauline Ferrand-Prevot.

Alice Pirard a pris la 60e place, Githa Michiels la 67e.