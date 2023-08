Euro de hockey - "On a montré que les Red Lions étaient toujours au top", se félicite Onana

"L'équipe a évolué énormément dans ce tournoi", constate Onana, auteur de trois buts pour ce premier tournoi à ce niveau mais toujours réticent à se mettre lui-même en avant.

"On a connu une grosse déception en demi-finale, mais c'est aussi ça qui nous fait grandir en tant qu'athlète", souligne l'attaquant. "J'ai vraiment mal vécu l'élimination, j'étais choqué, je ruminais dans ma chambre, mais cette victoire montre la force des Red Lions, une équipe qui fait toujours partie du top mondial. Il faudra compter avec nous pour la suite."

Avec ce premier grand tournoi, Nelson Onana se sent désormais pleinement membre de ce groupe qui a tout gagné. "Les jeunes ont bien travaillé, notamment grâce aux plus âgés qui ont tout fait pour faciliter notre intégration. On aura appris énormément au contact de ces joueurs, comme John-John Dohmen qui approche les 1.000 sélections (rires). Le challenge pour nous est de continuer à évoluer sur la longueur."

L'attaquant du Braxgata, dont la cote de popularité déjà très élevée en Belgique devrait encore exploser après cet Euro, a été marqué par la différence de vitesse entre le plus haut niveau et les U21. "Quand on voit les buts, la plupart sont inscrits en une touche de balle. On n'a pas le temps de réfléchir, il faut jouer à l'instinct. Le collectif est donc encore plus important."

L'avenir s'annonce prometteur pour la Belgique après ce tournoi, prophétise Onana. "Il nous reste quelques petits problèmes à clarifier dans notre jeu, mais dès que ce sera le cas, on sera prêts à faire une très bonne préparation et des très bons JO."