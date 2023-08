Euro de volley dames - Kris Vansnick a vu les Yellow Tigers jouer "avec un grand coeur"

Pour ce huitième de finale, les Tigers ont dû faire sans Britt Herbots, blessée aux abdominaux. "L'athlète passe avant tout. Nous devons aussi penser à sa carrière en club, nous ne voulions pas prendre de risque", a expliqué Vansnick.

Malgré l'absence d'Herbots, la Belgique a bousculé la Turquie, sauvant cinq balles de match et obtenant deux balles de set dans le quatrième set mais sans parvenir à les convertir. "Nous avions besoin d'un peu de chance en fin de match. Ils ont joué à fond la carte de Vargas et vous ne pouvez pas tout le temps l'arrêter. Nous avons joué avec un grand coeur. Il y a de l'avenir dans cette équipe. Avec un meilleur tirage, nous aurions pu aller plus loin. J'étais surtout déçu après la défaite contre l'Ukraine où nous n'avons pas montré ce que nous pouvons apporter. Cette équipe doit encore apprendre à gérer la pression du résultat."

Les Yellow Tigers vont désormais se concentrer sur le tournoi de qualification olympique prévu du 16 au 24 septembre au Japon. "Nous allons jouer sept matches en neuf jours dans la plus belle salle du monde. Notre objectif est d'améliorer ou du moins conserver notre classement mondial. Je rêve d'être à Paris avec cette équipe même si les chances sont minces", a conclu Vansnick.