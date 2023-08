Euro espoirs d'aviron - Trois médailles de bronze pour les rameurs belges à Krefeld

La délégation belge a fait le plein de médailles de bronze en réalisant un trois sur trois, dimanche lors des championnats d'Europe espoirs d'aviron, à Krefeld, en Allemagne. Tant les deux skiffeurs, Mil Blommaert et Mazarine Guilbert, que le deux de couple de Boris Taeldeman et Savin Rodenburg sont montés sur la 3e marche du podium de leur discipline au terme des 2.000m de course sur l'Elfrather See.