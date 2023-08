F1 - GP des Pays-Bas - La course a repris pour les sept tours restants

Une soudaine et violente averse a provoqué de nombreuses sorties de piste, obligeant les organisateurs à arrêter la course pour dégager les voitures accidentées sur le circuit de Zandvoort. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) était alors en tête et est reparti en 1e position devant l'Espagnol Fernando Alonso

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui vise à domicile une 9e victoire consécutive cette saison, devançait au moment de l'interruption l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) et le Français Pierre Gasly (Alpine).

La course a repris sur le coup de 17h14 pour les sept tours restants. Après deux tours derrière la safety car, les pilotes se sont affrontés dans les cinq derniers tours.