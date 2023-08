Jupiler Pro League - Anderlecht a aligné une quatrième victoire en championnat face à Charleroi

Grâce à Theo Leoni (34 e) et Francis Amuau (79e), Anderlecht a battu Charleroi 2-1 et aligné quatre victoires en championnat pour la première fois depuis que Brian Riemer est là. Après cinq journées, les Mauves comptent 12 points et se retrouvent en tête. Les Zèbres, qui ont égalisé par Stelios Andreou (76e), sont 12e (3 points).