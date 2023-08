Jupiler Pro League - Six sur six pour le Cercle après sa victoire sur la pelouse de St-Trond

La première frappe cadrée venait des pieds de Hugo Siquet mais c'était capté sans problèmes par le gardien de St-Trond, Suzuki (7e). Les Trudonnaires répondaient avec une frappe cadrée des pieds de Hashioka (13e), arrêtée par Warleson. Siquet taclait parfaitement sur une belle action trudonnaire conclue par Koita (38e).

En deuxième période, Deman (50e) et Somers (52e) manquaient de peu l'ouverture du score pour les visiteurs. Du côté de St-Trond, Hashioka ratait le cadre sur une erreur défensive de Deman (59e).

C'est finalement Tibo Somers qui trouvait l'ouverture dans le match en concluant une belle action de Yann Gboho (64e) et donnait l'avantage aux visiteurs. Les Brugeois doublaient la mise avec Denkey qui n'avait plus qu'à pousser la balle au fond (69e) après une superbe action individuelle de Alan Minda, entré deux minutes plus tôt.

Koita réagissait pour les locaux en tenant sa chance de loin (71e). La pression trudonnaire s'intensifiait mais les Canaris n'arrivaient pas à recoller au score. En fin de match, le Cercle touchait les deux montants de Suzuki sur la même action, d'abord le poteau puis la barre transversale, via Minda et Deman (88e). Saint-Trond trouvait aussi le poteau sur une frappe lointaine de Ito (90+2e) mais le score ne changeait plus en fin de match.

Avec cette défaite, les Canaris restent coincés à 7 pts tandis que les Brugeois dépassent leurs adversaires du jour en totalisant 9 unités.

La 5e journée se terminera avec le duel entre Sportings, puisque Anderlecht reçoit Charleroi à 18h30.