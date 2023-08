Le tunnel de Cointe en direction du Luxembourg déjà rouvert à la circulation

Le tunnel de Cointe, à Liège, a rouvert à la circulation dimanche après-midi vers 16h30, après une fermeture de près de deux mois pour des travaux de modernisation et de remise aux normes. La réouverture était prévue pour lundi matin, mais l'opération a été finalisée plus rapidement qu'espéré. Et comme "en terme de mobilité, chaque heure compte", le tunnel a directement été rendu aux usagers, a indiqué la porte-parole de la Sofico. L'autre partie du tunnel, en direction de Bruxelles, subira un traitement similaire à l'été 2024.