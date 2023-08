Météo - Un temps variable avec des averses locales est au menu du dimanche après-midi et en soirée

Dimanche après- midi, le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages cumuliformes. Ceux-ci donneront lieu à des averses locales, parfois intenses et pouvant prendre un caractère orageux. Dans le courant de l'après­-midi, le temps deviendra toutefois plus sec sur l'ouest du territoire (approximativement à l'ouest d'une ligne Tournai-Anvers).

Le vent sera modéré, d'abord de secteur ouest à sud­-ouest, virant ensuite au secteur ouest à nord­-ouest. À la côte, il sera généralement assez fort de secteur ouest. Des rafales de plus de 50 km/h seront possibles sous les fortes averses.

En soirée, l'IRM prévoit encore quelques averses locales qui s'estomperont au fil du temps. Toutefois, des champs nuageux plus nombreux et quelques averses pourraient faire leur apparition depuis la région côtière. Les régions situées au nord­-ouest de l'Escaut pourraient en être affectées jusqu'à l'aube.

En seconde partie de nuit, l'atmosphère deviendra plus brumeuse dans les terres et des nuages bas se formeront sur le relief de l'Ardenne. Ceux-ci pourraient y réduire la visibilité par endroits.

Les minima oscilleront entre 6 et 9 degrés en Ardenne (éventuellement un peu plus bas dans certaines vallées) et atteindront jusqu'à 15 ou 16 degrés en bord de mer.

Le vent, d'abord modéré d'ouest à nord-ouest, deviendra ensuite faible et reviendra au secteur ouest à sud-ouest. À la côte, il sera d'abord assez fort puis modéré, et virera au secteur nord­-ouest.