Mondiaux d'athlétisme - Les Belgian Cheetahs 5e en finale du 4x400 m féminin

Privée de Cynthia Bolingo, pas suffisamment rétablie de sa blessure au mollet, la Belgique, avec dans l'ordre, Helena Ponette, Imke Vervaet, Hanne Claes et Camille Laus, ont signé un temps de 3:22.84, à 72/100 du record de Belgique (3:22.12) réussi l'an dernier à l'Euro de Munich où les Belges avaient pris la 4e place.

La victoire est revenue aux Pays-Bas, qui se sont imposés grâce à un incroyable finish de Femke Bol en 3:20.72 devant la Jamaïque (3:20.88) et la Grande-Bretagne (3:21.04). Le Canada termine 4e en 3:22.42 juste devant les Cheetahs.

Le relais féminin, qui a vu le jour en février 2018, disputait dimanche sa 9e finale internationale et la 3e en championnats du monde. Il s'était classé 5e à Doha en 2019 (6e sur la ligne, il avait gagné deux places après les disqualifications du Canada et de la Jamaïque avant que celle-ci ne retrouve sa 3e place) et 6e à Eugene en 2022. Il n'a jamais couru avec Cynthia Bolingo blessée.