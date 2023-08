Mondiaux d'athlétisme - Sans ses fers de lance, le bilan belge est positif à Budapest, selon les chefs de mission

Dresser le bilan de la 19e édition des Mondiaux qui se sont achevés à Budapest fait partie de leurs attributions. Rutger Smith et Jonathan Nsenga, les responsables néerlandophone (VAL) et francophone (LBFA) de l'athlétisme de haut niveau en Belgique et chefs de mission en Hongrie, ont confié leurs appréciations à Belga.