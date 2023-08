PGA Tour - Viktor Hovland s'envole au Tour Championship avant le dernier tour

Vainqueur la semaine passée du BMW Championship, Hovland partageait la première place avec l'Américain Collin Morikawa après le deuxième tour. Grâce à un troisième tour en quatre sous le par, après cinq birdies et un bogey, il porte son total à 20 sous le par et possède six coups d'avance sur l'Américain Xander Schauffele avant les 18 derniers trous.

Les Américains Keegan Bradley et Morikawa, qui n'a pu faire mieux qu'une carte de 73 samedi, suivent à sept coups du leader.

Le top-30 du classement de la FedEx Cup participe au Tour Championship, où les concurrents ont commencé avec un score basé sur les points remportés pendant la saison.