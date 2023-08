Tour d'Allemagne - Ilan van Wilder se réjouit de sa victoire finale après une semaine "riche en émotions"

Lors de l'ultime étape, Van Wilder, 23 ans, n'a pas eu de problèmes. En plus d'être premier au classement général, il est le meilleur jeune. "Nous avons vraiment dominé ce Tour d'Allemagne" a-t-il déclaré. "Il y a d'abord eu la victoire d'Ethan Vernon sur le prologue, puis le lendemain, j'en ai ajouté une et je suis devenu le leader au classement général. Puis il fallait protéger ce maillot rouge de leader. Nous l'avons fait comme il se doit et nous avons toujours été à l'avant de la course."

"Aujourd'hui il s'agissait de ne pas se mettre dans une situation périlleuse. C'était assez clair que l'étape allait se terminer par un sprint massif. Même si, à un moment donné, Bora-Hansgrohe a essayé d'attirer des alliés pour essayer de décanter la course. Mais ils n'y sont pas arrivés. Mes coéquipiers ont tout fait pour m'amener en toute sécurité aux trois derniers kilomètres et ils y sont parvenus."

"C'est une belle victoire finale et je peux me réjouir d'un bon Tour d'Allemagne, avec en prime une cinquième place dans la deuxième étape", a conclu Van Wilder.