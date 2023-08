Tour d'Espagne - Abandon d'Oscar Onley durant la 2e étape

Équipier du maillot rouge Lorenzo Milesi, Onley, 20 ans, a chuté dans un virage à 50 km de l'arrivée et a été contraint à l'abandon pour le premier grand tour de sa carrière.

Il ne reste donc plus que 174 coureurs en course après l'abandon de Laurens De Plus qui est tombé dans le contre-la-montre par équipes de la 1re étape samedi.