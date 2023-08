Tour d'Espagne - De Plus "très déçu" après son abandon à cause d'une fracture non déplacée de la hanche

De Plus a glissé au début de la course dans un virage inondé. Il a tenté de se relancer, mais il n'a finalement pas réussi à atteindre l'arrivée. Il a été transféré dans un hôpital de Barcelone pour y subir des examens, qui ont décelé une"fracture non déplacée". Selon son équipe, un protocole de traitement est en cours d'élaboration.

Chez les INEOS Grenadiers, comme lors du dernier Giro, De Plus, 27 ans, était appelé à jouer un rôle important en montagne au service du Britannique Geraint Thomas.

Via X, l'ancien Twitter, De Plus a réagi à sa sortie prématurée. "C'était donc ça. Deux minutes de spectacle après des mois de travail acharné en montagne. Je suis très, très déçu. Je me réjouissais vraiment de vivre cette bataille de trois semaines en Espagne avec toutes les superstars au départ. Mais la vie n'est pas toujours juste et la course continue toujours."