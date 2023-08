Tour d'Espagne - Fracture de la hanche pour Laurens De Plus après sa chute dans le chrono par équipes

De Plus a glissé dans un virage au début de ce chrono par équipes disputé sous la pluie. Il a tenté de repartir mais n'a finalement pas franchi l'arrivée. Après l'étape, il a été transporté à l'hôpital pour y passer des examens. "Il a effectué une série de radios pour une blessure à la hanche droite, qui ont révélé une fracture non déplacée", a indiqué INEOS Grenadiers sur X, anciennement Twitter. "Un plan de traitement pour Laurens est actuellement en cours de finalisation", a précisé la formation britannique, qui espère que le coureur belge de 27 ans "se rétablira complètement et rapidement".

De Plus, qui était un des principaux lieutenants de Geraint Thomas sur cette Vuelta, avait déjà abandonné lors de sa première participation au Tour d'Espagne en 2018.