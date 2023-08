Tour d'Espagne - Jumbo-Visma 11e après la crevaison de Vingegaard: "Satisfaits au vu des circonstances"

Vingegaard a crevé en début de course et a dû changer de vélo. La déception était limitée au sein de l'équipe après la course. "Au vu des circonstances, nous pouvons être satisfaits de ce que nous avons accompli", a estimé Mathieu Heijboer, en charge de la performance chez Jumbo-Visma. "Avec la pluie, la mauvaise visibilité et la crevaison de Jonas, nous étions dans une situation difficile, mais je trouve que nous avons bien géré cela."

"C'était humide et dangereux", a résumé Rogilc. "Il faut toujours trouver un équilibre entre rouler à fond et rester en sécurité. Cela a fonctionné et nous pouvons être heureux de cela. L'objectif était de passer cette étape sans problèmes inutiles. C'était la première de 21 étapes, nous en avons encore beaucoup à faire. Tu ne pouvais pas gagner la Vuelta ici, mais bien la perdre."

Vingegaard et Roglic ont perdu 26 secondes sur le tenant du titre Remco Evenepoel.