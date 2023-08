A Bruxelles, 84% des démarches administratives sont accessibles en ligne

La Région obtient des résultats supérieurs à la moyenne européenne sur l'indice de l'économie et de la société numériques (DESI), utilisé et développé par la Commission européenne pour comparer les performances numériques des États membres. Bruxelles atteint 58%, loin derrière le Danemark (70%) mais devant la moyenne de l'UE-27 (51%).

En matière de services publics numériques, la Région bruxelloise se situe également au-dessus de la moyenne européenne: 84% des démarches administratives pour les citoyens sont accessibles en ligne, contre 75% pour la moyenne européenne. Quant aux services destinés aux entreprises, 99% sont accessibles en ligne, contre 85% au niveau européen.

Les Bruxellois sont proportionnellement plus nombreux à utiliser l'administration en ligne que dans le reste de la Belgique et de l'Union européenne. Près de sept Bruxellois sur dix (68%) utilisent les services publics en ligne contre 66% en Belgique et 64% dans l'UE.

Enfin, en Région bruxelloise, 68% des formulaires administratifs en ligne sont préremplis avec les données personnelles des citoyens ou des entreprises provenant de différentes sources de données authentiques.