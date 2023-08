Bourse de Bruxelles - Le Bel 20 progresse Barco et Proximus en tête

Cofinimmo (70,15) et Aedifica (58,85) étaient positives de 0,8 et 0,4%, UCB (81,84) gagnant 0,2% tandis que arGEN-X (469,20) était stationnaire et Galapagos (34,69) en baisse de 0,1% comme Melexis (85,10).

Accentis (0,03) bondissait par ailleurs de 8,3% devant Crescent (0,017) et Keyware Tech. (0,96) qui gagnaient 4,9 et 4,3%, Wereldhave Belgium (48,00) et Banimmo (3,70) progressant de 2,8% chacune.

VGP (92,85), Sipef (55,00), Montea (74,00) et Ontex (7,51) gagnaient 1,1% chacune, Shurgard (40,435) et DEME (116,00) s'appréciant de 0,9%.

Biosenic (0,0318) et Oxurion (0,0016) chutaient enfin de 13,6 et 5,9% en compagnie de MDxHealth (0,312) et Sequana Medical (3,62) qui abandonnaient 3,7 et 3,5%.

L'euro s'inscrivait à 1,0800 USD dans la matinée de lundi, contre 1,0790 vendredi dernier vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 56.970 euros, en progrès de 140 euros.