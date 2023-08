Deutsche Bahn: les cheminots approuvent un accord salarial, les grèves évitées

Lors de cette consultation, une courte majorité (52,3%) des membres du syndicat des chemins de fer et des transports (EVG) a voté en faveur de l'acceptation de la recommandation d'accord par une commission arbitrale et par conséquent "contre les grèves illimitées", selon le syndicat.

Près des deux tiers des 110.000 cheminots consultés par le syndicat ont pris part au vote.

Présenté fin juillet, l'accord prévoit une augmentation des salaires de 410 euros par mois: 200 euros versés à compter de décembre 2023, auxquels s'ajouteront 210 euros à partir d'août 2024.

Les cheminots recevront en outre une prime défiscalisée de 2.850 euros versée avec le salaire d'octobre.

Cet accord, le plus coûteux de l'histoire de la Deutsche Bahn selon la commission d'arbitrage, va bénéficier à environ 180.000 salariés de la compagnie, à un moment où l'inflation dépasse encore 6% en Allemagne.

Ce texte est "basé sur la solidarité en accordant notamment à certains revenus faibles une augmentation significative de plus de 15%", a déclaré le président d'EVG, Martin Burkert, dans un communiqué.

Après des mois de négociations infructueuses et des grèves d'avertissement, la Deutsche Bahn et EVG s'étaient mis d'accord en juin pour régler leur différend via un arbitrage.