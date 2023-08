Donald Trump inculpé - Trump sera jugé à partir de mars 2024 pour ses actions lors de l'élection de 2020

Le septuagénaire est à la fois accusé à New York de paiements suspects à une ancienne actrice de films X, de gestion négligente de documents confidentiels après son départ de la Maison Blanche -- une affaire jugée en Floride -- et de pressions électorales en Géorgie lors du scrutin de 2020.

C'est cette dernière affaire, dans cet Etat du sud-est du pays, qui lui a valu sa prise de photo d'identité judiciaire, un cliché déjà historique, la semaine dernière.

Les dates des procès ont déjà été fixées pour New York et la Floride: respectivement mars et mai 2024, mais ce calendrier pourrait évoluer. La justice de l'Etat de Géorgie a de son côté fait savoir qu'elle attendait M. Trump le 6 septembre 2023. Dix-huit autres personnes sont citées à comparaître dont l'ancien avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani.