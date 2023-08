Euro de volley messieurs - La Belgique débute son Euro par un choc contre l'Italie, tenante du titre

L'Euro masculin de volley, qui se déroulera dans quatre pays -l'Italie, la Bulgarie, la Macédoine du Nord et Israël - débute ce lundi et se terminera le 16 septembre. La Belgique (FIVB 23) disputera sa phase de poules en Italie, dans le groupe A. Les Italiens (FIVB 3), champions d'Europe et du monde, seront justement les premiers adversaires des Belges lors du match d'ouverture lundi soir à Bologne.