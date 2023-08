Explosion d'une station de gaz en Roumanie: douze grands brûlés transférés à travers l'UE

Au total, neuf pays (Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, France, Allemagne, Italie, Norvège et Suède) ont proposé de recevoir des patients via le mécanisme de protection civile de l'UE. La Belgique, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne et la Norvège en accueillent déjà douze depuis.

Deux personnes ont été tuées et 56 blessées dans les deux explosions. Parmi elles, 39 pompiers qui intervenaient sur le site de cette station de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à Crevedia, au nord de la capitale, après la première explosion, ont été blessés dans la seconde. Ce jour-là, la Roumanie a demandé assistance, via le mécanisme de protection civile de l'Union européenne, pour le traitement de 18 patients grièvement brûlés.