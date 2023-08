Gill Swerts succède à Jacky Mathijssen à la tête des U21

Swerts, 40 ans, arrive de l'Antwerp, où il était en chagre des espoirs. L'ancien Diable Rouge a signé un contrat de deux ans.

Ancien défenseur ayant surtout joué aux Pays-Bas, notamment à Feyenoord et l'AZ avec qui il a été champion en 2009, Gill Swerts a été appelé 17 fois en équipe nationale par René Vandereycken entre 2006 et 2009. Après sa carrière de joueur, qui s'est terminée en 2016 à Seraing, il est devenu coach des U16 de l'Antwerp en 2018 et a pris la tête des U23 un an plus tard.

Swerts se retrouve maintenant à la tête de l'équipe nationale U21 où il remplace Jacky Mathijssen. Celui-ci était en poste depuis 2018. Son contrat a été terminé par l'URBSFA cet été, après l'élimination des Diablotins à l'Euro U21.

"Cette offre inattendue et cette opportunité extraordinaire de travailler avec un jeune groupe talentueux et de poursuivre ensemble un objectif commun au niveau international sont si précieuses que je devais absolument saisir cette chance", déclare Gill Swerts dans un communiqué. "Je suis donc extrêmement motivé et inspiré pour faire de cette aventure passionnante un succès collectif".

"Avec Gill Swerts, nous disposons à présent d'un jeune coach doté d'un grand potentiel", avance Jelle Schelstraete, directeur opérationnel de l'Union belge ."Au cours de sa carrière d'entraîneur, laquelle a débuté il y a 5 ans, il a déjà fait ses preuves en matière de 'player development' et 'performance', deux notions clés chez nos U21 : préparer nos joueurs en vue d'intégrer les Diables Rouges et aussi décrocher la qualification pour l'EEuro 2025".

Swerts dirigera les U21 pour la première fois le 11 septembre à Louvain face au Kazakhstan.