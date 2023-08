Gourmets et amateurs de houblon retrouveront les festivals EAT et BXLBeerFest en septembre

Une soixantaine de brasseries du monde entier présenteront leurs meilleures bières pendant deux jours lors du BXLBeerFest. Au total, les visiteurs pourront choisir parmi plus de 300 bières. Côté belge, la brasserie Cantillon, Brouwerij d'Oude Maalderij, Hof ten Dormaal, la Gueuzerie Tilquin et la Brasserie de Blaugies seront notamment présentes.

"BXLBeerFest met l'accent sur les petites brasseries artisanales. Nous voulons partager avec nos visiteurs la passion qui anime ces brasseries, la passion pour les bières authentiques", expliquent les organisateurs.

Des animations privées pour apprendre à connaître les brasseurs et leurs bières sont au programme et un magasin de bouteilles sera installé sur place pour permettre aux visiteurs d'emporter quelques souvenirs houblonnés et maltés. Un espace séparé accueillera également des artisans bruxellois et quelques foodrucks poseront leurs fourneaux aux abords de la salle Shed-1.

La nouveauté cette année est la collaboration entre le BXLBeerFest et le festival EAT. Une sélection de bières bruxelloises sera ainsi disponible lors de l'événement culinaire, et les visiteurs qui achètent un billet pour BXLBeerFest bénéficieront d'une réduction sur le prix du billet pour EAT et vice-versa. La terrasse extérieure servira de lien entre les deux festivals pour les amateurs de houblon et les gourmets.

À l'abri dans la Gare Maritime, 65 chefs, pâtissiers, fromagers et artisans régaleront les papilles des férus de gastronomie. L'événement accueillera également le célèbre Concours bruxellois de la meilleure croquette aux crevettes le dimanche.