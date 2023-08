Intempéries - Tadjikistan: 13 morts après des pluies diluviennes

Ce dernier, au pouvoir depuis 1992, a adressé ses condoléances aux proches des victimes de cette catastrophe naturelle, parmi les plus meurtrières de ces dernières années.

La porte-parole du ministère tadjik des Situations d'urgence a précisé à l'AFP que "les fortes pluies du 27 août avaient provoqué des coulées de boues, des chutes de pierres et des glissements de terrain" dans une dizaine de villes et de districts.

D'après la même source, le "risque de glissements de terrain, de coulées de boue et de chutes de pierres demeure élevé".

En février, 19 personnes avaient péri dans des avalanches au Tadjikistan, pays frontalier de l'Afghanistan et de la Chine et la plus pauvre des ex-républiques soviétiques.