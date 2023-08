Invasion de l'Ukraine - La défense aérienne russe détruit des drones à Briansk et en direction de Moscou

"Ce matin, une nouvelle tentative du régime de Kiev de mener une attaque terroriste avec des engins aéronautiques pilotés à distance visant des cibles russes a été contrée. Deux engins ont été détruits par la défense aérienne au-dessus de la région de Briansk". Cet oblast se situe à environ 400 kilomètres de Moscou et 150 kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. Ce pays repousse une invasion russe depuis un an et demi.