Invasion de l'Ukraine - Les F-16 vont "sérieusement changer la donne"

L'Ukraine a déjà débuté la formation des pilotes, ingénieurs et techniciens. Désormais l'infrastructure pour accueillir ces engins doit être adaptée, selon M.Resnikov. "Cela prend au moins six mois, peut être plus. C'est pourquoi je pense que ce sera possible au printemps prochain", poursuit-il dans ce podcast.

Le ministre insiste que l'objectif est "de mettre fin à la domination de l'espace aérien par la Russie". Les avions de combat F-16 feront partie de la défense aérienne, y compris pour protéger les villes ukrainiennes. "Cela va déjà sérieusement changer la donne", a-t-il poursuivi.

A l'heure actuelle, Kiev a reçu la confirmation du Danemark, des Pays-Bas et de la Norvège que ces pays allaient livrer des F-16 à l'Ukraine. D'autres pays, dont la Belgique, contribuent à la formation des pilotes et techniciens.