Jupiler Pro League - Milos Pantovic passe de l'Union Berlin à Eupen

Formé au Bayern, où il a joué en équipe B, il avait rejoint Bochum en D2 en 2018 et avait été promu en Bundesliga en 2021. Passé à l'Union Berlin en 2022, il totalise 64 matchs de D2 allemande et 43 matchs de Bundesliga, pour un total de 10 buts et 14 assists.

Vainqueur 3-1 d'OHL dimanche, Eupen est 4e de la D1A avec 10 points en cinq matchs avant d'aller à Malines dimanche pour le compte de la 6e journée.