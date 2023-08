Le collectif stop5G.be veut faire annuler l'ordonnance bruxelloise

Le collectif entend ainsi s'opposer à "l'indigence intellectuelle et morale ainsi qu'au mépris du gouvernement et du parlement bruxellois pour la santé des citoyens et son déni des conséquences écologiques du déploiement de la 5G en matière de consommation d'énergie, de dérèglement du climat et d'extraction de ressources non renouvelables", selon un communiqué.