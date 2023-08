Les écluses de Maubray et Péronnes étendent leurs plages de réouverture au trafic fluvial

A partir de lundi et jusqu'au 30 septembre, les écluses de Maubray et Péronnes sont ouvertes de 06h00 à 22h00 du lundi au vendredi, au lieu de 07h00 à 18h00 actuellement, et de 07h00 à 18h00 le samedi, a indiqué lundi le Service public de Wallonie (SPW).