Marianne Vos met un terme à sa saison après une opération

"Je lutte depuis un long moment contre la douleur et le manque de puissance de ma jambe gauche", a expliqué Vos sur Instagram. "Cette saison, les symptômes se sont aggravés et ce n'était pas facile de ne pas pouvoir les surmonter. Mon plus grand espoir est de pouvoir reprendre la compétition sans symptômes. J'aimerais continuer à rouler au plus haut niveau et je ferai de mon mieux pour revenir."

Vos a disputé sa dernière course le 13 août lors des Mondiaux à Glasgow. Cette saison, elle a gagné deux étapes du Tour d'Espagne.