Météo - Le temps sera à nouveau partagé entre nuages et éclaircies mardi

Nuages et éclaircies se partageront le ciel lundi après-midi avec encore quelques averses localisées, selon les prévisions de l'IRM. A la mer, le temps sera plus ensoleillé et généralement sec, tandis que de nombreux nuages d'altitude circuleront sur l'est du pays. Les maxima atteindront 16 à 17 degrés en haute Ardenne et 20 à 21 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré de nord­-ouest.