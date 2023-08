Michel: l'UE doit être prête à s'élargir d'ici 2030

"Maintenant que nous préparons le prochain agenda stratégique de l'UE, nous devons fixer un objectif clair. Je pense que, des deux côtés, nous devons être prêts d'ici 2030 pour un élargissement", a affirmé le Belge au forum stratégique de Bled.

Huit pays disposent actuellement d'un statut de candidats: cinq pays des Balkans occidentaux (Serbie, Monténégro, Macédoine du Nord, Bosnie-Herzégovine et Albanie), ainsi que l'Ukraine, la Moldavie et la Turquie. Ils sont chacun à des stades divers de la procédure. La Géorgie et le Kosovo sont eux "candidats potentiels".