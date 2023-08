Tour d'Espagne - Remco Evenepoel s'impose au sommet à Andorre et s'empare du maillot rouge

Evenepoel compte 5 secondes d'avance sur l'Espagnol Enric Mas (Movistar) et 11 sur le Français Lenny Martinez (Groupama-FDJ). Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe) est 6e du classement à 33 secondes.

Après deux journées marquées par les protestations du coureur, la 3e étape a débuté avec un groupe de neuf échappés, parmi lesquels Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty), l'Allemand Lennard Kämna (BORA-hansgrohe) et l'Italien Damiano Caruso (Bahrain-Victorious). Le peloton s'est montré calme dans sa poursuite, les équipes des favoris dirigeant la course.

Le groupe de tête s'est progressivement décomposé, et Kämna et Caruso se sont détachés à l'issue du Coll d'Ordino (17,5 km à 4,9%), première des deux difficultés du jour qui aboutissait à une vingtaine de kilomètres du terme. Les deux coureurs ont abordé ensemble la montée finale vers Arinsal (8,2 km à 7,9%). Le peloton grimpait au tempo, laissant plus d'1:30 d'avance au duo jusqu'à 5 kilomètres du terme.

Derrière les UAE Emirates, un peloton réduit contenant Remco Evenepoel et Cian Uijtdebroeks est revenu sur Caruso, puis Kämna avant la flamme rouge. Le champion du monde de contre-la-montre a lancé son sprint de loin et personne n'a su le suivre sauf Vingegaard, 2e devant Ayuso. C'est la 48e victoire de la carrière pour le vainqueur sortant de La Vuelta, qui a chuté sans gravité quelques dizaines de mètres derrière la ligne.

Mardi, la 4e étape emmènera les coureurs d'Andorre-la-Vieille à Tarragone. Deux ascensions de 3e catégorie attendront le peloton sur le parcours de 184,6 kilomètres qui redescendra vers la côte catalane.