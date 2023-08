Un rassemblement devant le siège de l'Onem en septembre contre le plan de restructuration

Le 30 juin, la direction de l'Onem a annoncé un vaste plan de restructuration comprenant, notamment, la suppression ou la fusion de bureaux régionaux et services.

"Les services interruption de carrière seront centralisés à Charleroi et Liège (et aussi Verviers mais pour combien de temps !), des services entiers luxembourgeois seront déplacés à Namur, ceux de La Louvière à Mons, et ceux de Nivelles à Charleroi", souligne le syndicat. En outre, les bureaux de Tournai et Mouscron devraient être déplacés à Mons.

La CGSP dénonce un "management brutal". "Les usagers mais aussi les organismes de paiement et l'économie locale seront immanquablement impactés par cette réforme (Interruption carrière, introduction des demandes, chômage technique et économique pour les entreprises)", estime encore la CGSP.

La Flandre est également concernée par ce plan de restructuration et certains bureaux comme ceux de Termonde et d'Alost devraient fusionner.